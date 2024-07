1 z 9

Anna Wendzikowska spędza Wielkanoc we Włoszech

Anna Wendzikowska zabrała córkę Kornelię na Wielkanoc do Włoch. Dziennikarka TVN słynie z miłości do podróży i gdy tylko może, chętnie opuszcza Polskę, by poznać kolejne ciekawe miejsca na świecie. Tym razem padło na Włochy! Wendzikowska i jej córeczka spędzają święta w pięknym Neapolu. Na Instagramie gwiazdy pojawia się mnóstwo zdjęć z podróży. Oprócz Neapolu, Ania i Kornelka odwiedziły również starożytne Pompeje oraz malowniczą wyspę Capri. Zdjęcia z ich wyprawy są niesamowite! Pogoda dopisuje, humory również, czego chcieć więcej! :)

Kornelia powoli wyrasta na małą podróżniczkę! To już kolejna wyprawa, w której towarzyszy swojej mamie. Zobaczcie fotogalerię z podróży Anny Wendzikowskiej i jej córeczki!

