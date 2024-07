Anna Wendzikowska znalazła przepis na udany związek? Dziennikarka i aktorka zaledwie kilka miesięcy temu rozstała się ze swoim partnerem i ojcem dziecka, Patrykiem Ignaczakiem. Tabloidy donosiły wówczas, że Wendzikowska i Ignaczak nie potrafili już znaleźć wspólnych tematów do rozmów, co ostatecznie zniszczyło ich relacje. Teraz gwiazda TVN jest ponoć szczęśliwa u boku tajemniczego milionera Jana, który według medialnych doniesień jest prezesem w jednej ze spółek inwestycyjnych. Anna Wendzikowska do tej pory oficjalnie nie potwierdziła plotek na temat nowego partnera. A czy dziennikarka znalazła już przepis na udany związek? Anna Wendzikowska w rozmowie z agencją x-news zdradziła, co według niej jest najważniejsze w relacji z drugą osobą. Czy przez przypadek wbiła szpilę byłemu? Posłuchajcie sami!

Anna Wendzikowska znalazła receptę na udany związek?

