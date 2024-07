Anna Przybylska jest jedną z najpiękniejszych polskich aktorek. Dzięki swojej niewymuszonej naturalności uwielbiana jest przez kobiety, natomiast mężczyźni szczególnie doceniają jej. Mimo iż Gwiazda nie pojawia się często w mediach, to dzięki charakterystycznym rolą z przeszłości cały czas cieszy się ogromną popularnością. W ostatnim wywiadzie dla miesięcznika „Claudia” Przybylska stwierdziła, że sława choć jest miła, bardzo utrudnia życie.

- Ludzie w stosunku do mnie są sympatyczni, choć niektórym fikcja miesza się z rzeczywistością i zapominają, że to, co gram, to kreacja. Ludziom się wydaje, że wszystko mogą utrwalić, zrobić zdjęcie, nagrać filmik i wrzucić do internetu. Uważają, że jestem dostępna dla nich 24 godziny na dobę – żali się gwiazda na łamach kobiecego pisma.