Mija rok od śmierci Anny Przybylskiej. Dziś wszyscy ją wspominają i najczęściej powtarzane słowa to "radosny promyk". Bo tak została zapamiętana Anna Przybylska - zawsze uśmiechnięta, z wielkim poczuciem humoru, pełna energii.

Nie poddawała się do samego końca, bo miała dla kogo walczyć. Aktorka osierociła trójkę dzieci, którymi zajmuje się jej partner, Jarosław Bieniuk.

Anna Przybylska tuż po diagnozie zrezygnowała z życia towarzyskiego. Ale na jej Instagramie co chwila pojawiały się zdjęcia - ze spacerów, z wakacji czy podczas obowiązków domowych. Wszystko oczywiście z typowym dla Ani humorem - zamieszczała również zabawne fotki w maskach, krótkie filmiki czy zdjęcia prezentów.

Była promykiem...

