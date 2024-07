Anna Popek wzięła udział w konferencji prasowej zarządu Telewizji Publicznej. Podczas spotkania z mediami nowe władze TVP podsumowały pierwszy kwartał swojej pracy. Na konferencji nie mogło zabraknąć prezesa Jacka Kurskiego, który m.in. wytykał błędy swoich poprzedników.

Czy pojawienie się Anny Popek obok Jacka Kurskiego znowu wywoła lawinę krytycznych komentarzy wobec dziennikarki? Przypomnijmy, że gwiazda TVP stała się ofiarą hejtu po tym jak wzięła udział w pierwszej oficjalnej konferencji nowego prezesa TVP. Internauci nie pozostawili wówczas na Annie Popek suchej nitki.

Dziennikarka wystosowała nawet oświadczenie, w którym broniła swojego dobrego imienia. W jednym z wywiadów tłumaczyła się później dlaczego zgodziła się wziąć udział w konferencji Jacka Kurskiego. Przy okazji zachwycała się nowymi władzami TVP.

Kultura pracy się zmieniła. Dyrektor Maciej Chmiel przychodzi każdego ranka na plan naszego programu, wita się, pyta, czego potrzeba, widać, że go to interesuje. On umie słuchać, jest otwarty na propozycje- mówiła rozmowie z tygodnikiem "Do Rzeczy"