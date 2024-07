Anna Popek skomentowała swój ostatni wywiad, w którym mówiła o byłym partnerze i jego nowej miłości, Odecie Moro. Odeta Moro już od kilku miesięcy nie ukrywa, że odnalazła szczęście u boku Konrada Komornickiego. Para coraz chętniej pokazuje w sieci wspólne zdjęcia i razem pojawia się na oficjalnych imprezach. Co ciekawe, kilka lat wcześniej Konrad Komornicki spotykał się właśnie z Anną Popek, która w jednym z wywiadów postanowiła skomentować jego związek z gwiazdą drugiej edycji programu "Agent".

Teraz Anna Popek w rozmowie z "Twoim imperium" odpowiedziała na pytanie, czy swoją wcześniejszą wypowiedzią chciała ostrzec Odetę Moro przed Konradem Komornickim. Co powiedziała gwiazda TVP?

Gdybym chciała przestrzec Odetę przed czymkolwiek, to bym do niej zadzwoniła. Każda historia jest inna. Każda może skończyć się dobrze albo źle. To, że ja mam jakieś złe doświadczenia, nie znaczy, że ktoś inny będzie miał podobne.

A jak wspomina swój związek z byłym partnerem?

(...) gdyby był udany, to by trwał nadal. Staram się znajdować dobro we wszystkim, co mnie spotyka. Może źle się stało, że zaangażowałam się całym sercem- powiedziała Anna Popek.