Internauci nieustannie bombardują Justyną pytaniami, dotyczącymi jej byłego, hotelowego partnera, Rocha. Uczestniczka "Hotelu Paradise" odpowiedziała na liczne pytania i jasno postawiła sytuację. Co sądzi o jego nowym związku? Sprawdźcie!

Reklama

"Hotel Paradise": Justyna o związku Rocha

Siódma edycja miłosnego formatu TVN, która zakończyła się jakiś czas temu, okazała się jedną z bardziej kontrowersyjnych. Wszystko przez to, że na ekranie mogliśmy oglądać barwnych uczestników oraz niespodziewane zwroty akcji w ich wykonaniu. Bez wątpienia tym najbardziej kontrowersyjnym uczestnikiem okazał się Roch, który tworzył duet z Justyną. Niestety relacja ta nie przetrwała, a ostatnio Roch i Luiza z "Hotelu Paradise" zaskoczyli wyznaniem, że są razem!

Instagram @roch.hotelparadise7

Zobacz także: "Hotel Paradise": Jay zaskoczył wyznaniem o ślubie z Elizą. Kiedy powiedzą sobie tak?

Nie da się ukryć, że taki hotelowy duet zaskoczył niemalże każdego! Jedni stwierdzili, że ta dwójka idealnie do siebie pasuje, inni natomiast krytycznie patrzą na nową parę. Ostatnio głos w tej sprawie zabrał sam zainteresowany - Roch zdradził nam, jak wygląda jego związek z Luizą z "Hotelu Paradise". A co na to wszystko jego była, hotelowa partnerka?

Roch i Justyna z Hotelu Paradise Instagram @justyna.hotelparadise7

Zobacz także: Mallu z "Hotelu Paradise" o swoim wybranku: "Nie jest Polakiem"

Zobacz także

Reklama

Justyna z "Hotel Paradise" zorganizowała na swoim Instagramie sesje pytań i odpowiedzi. Nie mogło więc zabraknąć licznych pytań dotyczących Rocha i jego nowego związku. Uczestniczka rozwiała wszelkie wątpliwości:

Nie mam żadnego kontaktu z Rochem. Po tym jak mnie odobserwował zrobiłam to samo, więc nie śledzę nawet jego social mediów. Jeśli chodzi o związek Rocha z Lui to życzę im naprawdę dużo szczęścia. Luizę zawsze odbierałam pozytywnie i tutaj nic się nie zmieniło. Dlatego mam nadzieję, że im się ułoży i nikt na tym nie ucierpi. skwitowała.