Lada dzień na świat przyjdzie pierwsze dziecko Anny Muchy. Gwiazda na początku roku już planuje wrócić do pracy i liczy, że opiekę nad dzieckiem poświęci jej partner.

- Ania bardzo liczy na pomoc swego partnera. Ma to szczęście, że Marcel dobrze zna realia show-biznesu i rozumie, że Ania nie może pozwolić sobie na dłuższy urlop. Zbyt długo walczyła o pozycję gorącej gwiazdy, by zostając pełnoetatową mamą, ją stracić - powiedziała Na żywo osoba z otoczenia pary - powiedziała Anna.

To nie Ania, a Marcel będzie pełnił obowiązki ojca. Ciekawe z jakim sukcesem.



habibi

Reklama