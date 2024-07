1 z 5

Anna Mucha już od kilku sezonów jest ambasadorką Mercedesa w Polsce. Aktorka uwielbia luksusowe auta, a jej wyrazisty charakter i wizerunek medialny idealnie pokrywają się z założeniami firmy. Gwiazda nie tylko porusza się autami tej marki, bierze też udział w rozmaitych eventach organizowanych przez nią w stolicy. Przypomnijmy: Anna Mucha wróciła do zgrabnej figury. Pokazała nogi do nieba

Teraz w sieci pojawiły się zdjęcia z wakacyjnego wyjazdu Muchy do Toskanii. Okazuje się, że Anna wybrała się tam z rodziną nowym autem - Mercedesem klasy C kombi. Na słonecznych fotografiach aktorka pozuje w krótkich szortach i marynarce, eksponując swoją szczupłą figurę. Gwiazda nie ukrywa, że podróż sprawiła jej ogromną przyjemność, a samo auto bardzo przypadło jej do gustu.

Lubię patrzeć na ten samochód. Po prostu bajka! Co tu dużo kryć, jesteśmy dość nudni, jeśli chodzi o spędzanie urlopów. Italia, Italia, w tym roku również Italia. Jesteśmy tu tak często, że mamy swoje lokalne ścieżki, swoje ulubione, ukryte restauracje i inne magiczne miejsca - przyznaje Mucha.

Zobaczcie zdjęcia: