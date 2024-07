Anna Mucha od lat słynie z ciętego języka i zamiłowania do głoszenia kontrowersyjnych opinii. Był jednak taki moment, w którym wydawało się, że macierzyństwo złagodzi nieco temperament aktorki. Nic bardziej mylnego - na swoim blogu Mucha wciąż potrafi zaskakiwać swoich czytelników. Przypomnijmy: Mucha lubi prowokować. Poruszyła temat swojego życia seksualnego

Teraz gwiazda poruszyła kolejny temat, który już wzbudził sporo szumu wśród użytkowniczek mamadu.pl - jej nowego serwisu dla młodych mam. Tym razem Mucha podjęła kwestię krytyki nagości wśród dzieci, która jej zdaniem jest bezpodstawna. Anna nie widzi też problemu w lalkach dla najmłodszych, które mają bardzo dokładnie odwzorowane narządy płciowe. Przy okazji zdradza, że uwielbia być na plaży kompletnie nago.



Gwiazda zwraca uwagę na fakt, że nagość wśród dzieci również powinna być odbierana naturalnie, bez piętnowania i uczenia ich, że nagość jest zła.

Jak patrzę na dzieci (nagie, beztroskie, naturalne) to mam to samo – pozytywne skojarzenie… i to jest ok. to jest dobre. Bo nagość, akceptacja swojego ciała kojarzy mi się wyłącznie z radością i afirmacją. A nie ze zboczeniem. I poniekąd w nosie mam brudne myśli złych ludzi. (Poniekąd, bo nie życzę sobie naruszania granic i pogwałcenia szacunku.) Ale na miłość boską, czy doprawdy w obawie przed potencjalnym zboczeńcem mamy sobie (i dzieciom) odmawiać przyjemności płynącej z nagości?! Czy od wczesnych lat mamy uczyć, że TO trzeba przykrywać, bo wstyd? Czy mamy ładować do tych małych i niewinnych główek obawy i lęk? (co innego edukacja!)a wreszcie co jest normą? Czy normą jest (powszechne?) zboczenie, lub lęk przed pedofilią czy powinna być jednak beztroska radość z dzieciństwa?! Czy nie zgłupieliśmy już dokumentnie podporządkowując się wizji świata rodem z tabloidów? - pyta wzburzona.