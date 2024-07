Kilka tygodni temu Anna Mucha pokusiła się o krótkie recenzje swoich ulubionych programowych telewizyjnych. Aktorka nie ukrywała, że najwięcej emocji wzbudzają u niej propozycje Polsatu - "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i "Taniec z Gwiazdami", w którym już kiedyś występowała. Przypomnijmy: Mucha chciałaby znowu wystąpić w "TzG". Zdradziła komu kibicuje

Tak pochlebne opinie pod adresem "TTBZ" uruchomiły wyobraźnię tabloidów. Wczorajsze wydanie "Super Expressu" ogłosiło, że już jesienią wystartuje druga edycja show i pojawią się w niej naprawdę duża nazwiska, m.in. Joanna Liszowska, Edyta Herbuś czy właśnie Anna Mucha. Spekulowano nawet na temat gwiazdorskich gaż wszystkich pań. Mucha postanowiła jednak sprostować te plotki za pośrednictwem swojego bloga, gdzie zdecydowanie zaprzeczyła doniesieniom tabloidów, żartując przy okazji ze swoich umiejętności wokalnych.

Dzisiejszy SE uprzejmie doniósł, że będę w kolejnej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo", a wszystko to, bo ... wyrazilam swój podziw dla pracy koleżanek! żyjemy w kraju w którym nie można się bezinteresownie zachwycić ;) można tylko bezinteresownie skrytykować. ale też nie sądziłam, że dziennikarze SE są zupełnie głusi... bo tylko głuchy może wpaść na taki pomysł... no chyba, że wspominamy "Jak Oni śpiewają!" ale "to se ne vrati pane Havranek..." - czytamy na www.anna-mucha.bloog.pl