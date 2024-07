W ostatnich tygodniach Anna Mucha zaznaczyła swoją wzmożoną po ciąży obecność w show-biznesie. Gwiazda zachwyciła na jednej z imprez w bardzo kusych szortach, a kilka dni później pojawiła się na prezentacji akcesoriów dla dzieci w zestawie z popularnej sieciówki. Przypomnijmy: Anna Mucha w sukience z Zary. Zapłaciła za nią niewiele

Od porodu Muchy minęły trzy miesiące i choć nie jest to rekordowo szybki powrót do pracy w polskim show-biznesie, aktorka planowała jeszcze dłuższy odpoczynek. Jak donosi "Flesz", plany Anny uległy zmianie z uwagi na decyzję producentów "M jak Miłość" o wcześniejszym rozpoczęciu zdjęć z jej udziałem. Początkowo Mucha miała wrócić na plan dopiero pod koniec maja, tymczasem ekipa zobaczy ją tam już w tym tygodniu.



Menadżerka aktorki potwierdza te informacje i dodaje, że grafik jej klientki jest intensywny, bo serial to nie jedyny projekt, w który będzie zaangażowana.

Anna ma zaplanowany pierwszy dzień zdjęciowy już na 25 kwietnia, przeddzień swoich urodzin. Ma teraz próby wznowieniowe do "Singli...", nową sesję dla Oriflame oraz uczy się kwestii do serialu, wiec wraca do pracy na pełnych obrotach - tłumaczy Małgorzata Matuszewska, menadżerka gwiazdy.