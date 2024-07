Anna Mucha ma do siebie ogromny dystans i potrafi go pokazywać, szczególnie na Instagramie, gdzie opublikowała teraz zabawny filmik, jak tańczy przebrana za zapaśnika sumo. To trzeba zobaczyć, chociażby ze względu na reakcję Olafa Lubaszenki!

Reklama

Anna Mucha jako zawodnik sumo!

Czy w ten sposób Anna Mucha przygotowuje się do nowej roli? Z hashtagów można dojść do takich wniosków: #atwork (w pracy). Zwłaszcza, że obserwuje ją reżyser i aktor - Olaf Lubaszenko, który jest pod wrażeniem tańca aktorki. Krótkie wideo rozbawiło fanów gwiazdy, ale i nas :) W takiej wersji Muchy jeszcze nie widzieliśmy!

Zobacz także: Anna Mucha w sukni ślubnej! Zobaczcie zdjęcia z niezwykłej ceremonii!

Zobacz także

Anna Mucha jako zawodnik sumo

Anna Mucha na co dzień

Reklama

Anna Mucha jest seksowną kobietą!