Anna Mucha nie może ostatnio narzekać na brak zajęć. Promuje linię sportowej odzieży Reeboka, została ambasadorką Oriflame w Polsce, a ostatnio nawet pół żartem, pół serio myśli o karierze muzycznej. Przypomnijmy: "W jakiej muzyce byście mnie słyszeli?"

Intensywne życie zawodowe aktorki było i jest powodem, dla którego w mediach aż huczy od plotek o domniemanym kryzysie w jej związku. Brak czasu Ani i frustracja jej narzeczonego Marcela Sory sprawiła ponoć, że para nie może znaleźć wspólnego języka i nad ich wspólną przyszłością pojawiły się czarne chmury. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna. Jak donosi magazyn Party, w związku Muchy i Sory wszystko jest w jak najlepszym porządku.

Plotki o kryzysie w związku Ani to bzdura! Oboje są bardzo szczęśliwi i kochają się jak nigdy wcześniej. Właśnie wyjechali w romantyczną podróż za ocean. To chyba najlepszy dowód na to, że wszystko między nimi jest w porządku - wyjaśnia w rozmowie z Party bliski współpracownik aktorki.