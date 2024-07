Anna Mucha czy Anna Lewandowska - która z pań pokazała lepsze selfie z windy? Aktorka i trenerka w ostatnich dniach zamieściły na swoich instagramowych profilach podobne fotki z windy. Obie z tradycyjnymi "dziubkami", które kochają wszyscy fani selfie. Która z nich wypadła lepiej? Zagłosujcie!

Anna Mucha do swojego zdjęcia dołączyła zabawny opis, z którego wynika, że dopiero uczy się robić sobie perfekcyjne selfie oraz układać usta w słynny "dziubek". Nie zabrakło sugestii, że Ania powinna skorzystać z inspiracji Dawida Wolińskiego, najsłynniejszego autora selfie z windy. ;) Profil aktorki na Instagramie obserwuje obecnie niespełna 27 tysięcy fanów.

Anna Lewandowska pokazała fotkę z windy, którą wykonała w drodze na lotnisko. Trenerka właśnie wybierała się na samolot do Polski na spotkanie i wykład. Ania była ubrana bardzo swobodnie - na sportowo. Zupełnie inaczej niż na zaprezentowanej niedawno fotce przed wielką galą, na którą wybrała się z mężem Robertem. Ale nie spodziewaliśmy się, by do samolotu biegała w szpilkach:) Profil trenerki obserwuje obecnie ponad 500 tysięcy fanów.

Które selfie lepsze? Myślicie, że Dawid Woliński może się poczuć zagrożony? Głosujcie w naszej sondzie!

Anna Mucha pokazała selfie z windy

Anna Lewandowska też wykonała sobie fotkę w drodze na lotnisko