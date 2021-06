Lewandowscy zadomowili się w Hiszpanii? Klara Lewandowska poszła do przedszkola! 

Anna Lewandowska kiedyś była tzw. " Zosia Samosią". Sama otwarcie przyznawała, że nie lubiła nikim wyręczać się w opiece nad córkami. Pierwsza córkę Klarę do niedawna wychowała bez pomocy opiekunki. Teraz jest inaczej, bo kilka tygodni temu wraz z Robertem postanowili zatrudnić nianię. Anna Lewandowska nigdy też do tej pory nie wyjeżdżała sama. Zawsze w każdą podróż zabierała dziewczynki ze sobą. Teraz jednak przy okazji wywiadu na swój blog " Baby By Ann " Z Marylą Rodowicz, zdradziła swój sekret. Kto zajmie się dziećmi Lewandowskich? Kiedy Rodowicz w rozmowie z Lewandowską wspominała, że gdy była młoda zdarzało jej się chować przed własnymi dziećmi, Anna zareagowała ze zrozumieniem. Rozumiem to doskonale: chwila dla siebie. " Ja też staram się dbać o takie chwile, chociaż jest to zawsze duże wyzwanie. Za kilka dni przylecę ponownie do Polski, spędzę tu 4 dni bez dzieci i już się nie mogę doczekać (śmiech) " , zdradziła Anna Lewandowska swoje plany Maryli. Kiedy wokalistka zapytała Annę, kto zostanie wtedy w Monachium z dziećmi, gwiazda odpowiedziała krótko: " Tata". " On się nimi zaopiekuje 4 dni? " , pytała z niedowierzaniem Rodowicz. Na co Anna opowiedziała: Tak, Robert od samego początku pomagał mi w opiece nad dziećmi. Jak Klara była mała i miała problemy ze spaniem, to wstawaliśmy na zmianę – raz ja, raz on – co 1,5 godziny. On bardzo chciał wstawać w nocy " , odpowiedziała Anna. Okazuje się, że Robert Lewandowski jest bardzo pomocnym ojcem. To on odprowadza blisko czteroletnią Klarę do przedszkola. Z młodszą, niespełna roczną Laurą, bawi się, gdy wraca z treningu do domu. Od niedawna małżeństwu pomaga opiekunka w Monachium. W Polsce mogą liczyć na pomoc obu babć. ZOBACZ TAKŻE:...