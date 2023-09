Anna Lewandowska korzysta z czasu w Polsce. Po szalonej imprezie urodzinowej znanej lekarki i występie w "Dzień Dobry TVN", gdzie promowała swoje noworoczne treningowe wyzwanie, ukochana żona Roberta Lewandowskiego postanowiła spędzić czas w gronie najbliższych przyjaciółek. To już tradycja, że panie przed Bożym Narodzeniem spotykają się u Anny Lewandowskiej i wspólnie przygotowują pierniczki. Nie inaczej było i teraz. Anna Lewandowska piecze pierniczki podczas finału Mundialu 2022 w Katarze. Tak bawiła się ze znanymi przyjaciółkami Zaledwie kilka dni temu Anna i Robert Lewandowscy zakończyli swoje rajskie wakacje na Malediwach i wrócili do Barcelony, gdzie rzucili się w wir pracy. Trenerka jednak nie zagrzała zbyt długo miejsca w nowej willi w Hiszpanii. Anna Lewandowska przyleciała bowiem do Polski, gdzie już niebawem wyruszy z autorskim cyklem w "Dzień Dobry TVN". W styczniu 2023 Anna Lewandowska na łamach śniadaniówki będzie współprowadziła swoje noworoczne wyzwanie "Healthy & Active", podczas którego widzowie będą mogli nie tylko śledzić jej treningi, ale też m.in. żywieniowe porady. Po niedzielnym występie w "Dzień Dobry TVN" , gdzie Anna Lewandowska promowała swój nowy cykl, trenerka zamieniła szykowną kreację na wygodny świąteczny sweter, chwaląc się na Instagramie przygotowaniami do Bożego Narodzenia. Co ciekawe, w pieczeniu świątecznych pierniczków zamiast ukochanego męża i córek, trenerce towarzyszyły... przyjaciółki z show-biznesu. Zobacz także: Anna Lewandowska szczerze o życiu z Robertem Lewandowskim: "Robert zatrzymaj się, ja też tu jestem" Wiemy już, jak będzie wyglądać tegoroczne Boże Narodzenie w rodzinie Anny i Roberta Lewandowskich . Para postanowiła spędzić czas w rodzinnym gronie w Polsce, a w przygotowaniach do tego wyjątkowego...