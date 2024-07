Bez wątpienia Anna i Robert Lewandowscy są jedną z najbardziej zapracowanych par w polskim show-biznesie. Przychodzą miesiące, gdy gwiazdy rzadko się widzą, ponieważ ciągle są w podróży. On rozgrywa mecze nie tylko w Hiszpanii, ale i całej Europie. Ona kursuje między Katalonią a Polską, by prowadzić treningi i wykłady, a także zdobywać rozwijać swoje marki. Gdy wreszcie przychodzi długo wyczekiwany, wolny weekend, piłkarz i trenerka nie szukają ekstrawaganckich form wypoczynku. Wystarczy im towarzystwo córeczek. Rodzice spacerują po Barcelonie, przesiadują na plaży i grają w karty z Laurą i Klarą. Nic dziwnego, że zapytana o największe marzenie Anna Lewandowska przyznała, że ma związek z dziećmi.

Anna Lewandowska o największym marzeniu: "O to się naprawdę boję"

W przedostatni weekend października Anna Lewandowska razem ze starszą córką poprowadziła wielki trening w Łodzi. Po wydarzeniu gwiazda nie mogła przestać zachwycać się postawą 5-letniej Klary. Nie po raz pierwszy trenerka pokazała, że nawet w obliczu tysięcy fanów to rodzina jest dla niej najważniejsza. Już nawet okrzyknęła dziewczynkę swoją następczynią! Chyba nikogo nie dziwi, że największe marzenie Anny Lewandowskiej związane jest z córkami.

Moje największe marzenie jest na pewno związane z moją rodziną - przyznała na łamach serwisu Fakt.

W rozmowie z dziennikiem Anna Lewandowska zdradziła, że jeśli jej córki wyrosną na dobre osoby, jej największe marzenie się spełni. Trenerka ma też nadzieję, że Klara i Laura nie wpadną na nieodpowiednich ludzi, którzy nie będą kierowali się dobrymi zamiarami wobec dziewczynek.

Moim największym marzeniem jest to, żeby moje córki wyrosły na wspaniałe kobiety. Żeby spotykały na swojej drodze dobrych ludzi, bo o to się najbardziej boję. To jest moje największe marzenie - ujawniła.

Para żyjąca w Hiszpanii robi wszystko, by budować silną i głęboką relację z dziećmi. Nie jest to łatwe, gdy sławni rodzice muszą tak często podróżować. Od czasu do czasu Anna Lewandowska przyznaje, że miewa wyrzuty sumienia, gdy myśli o wychowywaniu córek.

