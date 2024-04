Po przeprowadzce do Hiszpanii Anna Lewandowska prężnie pracuje nad rozwojem swojej marki. Trenerka personalna przyznała, że życie w Barcelonie znacznie ją zmieniło. Skupiła się nie tylko na pracy, ale odnalazła też nową pasję – bachatę. Oprócz tego cały czas stara się wspierać Roberta Lewandowskiego. Szczególnie gdy jej mąż rozgrywa ważne mecze. Lewandowska regularnie dzieli się kadrami z trybun, na których kibicuje ukochanemu. Każdą wolną chwilę stara się spędzać ze swoimi córeczkami: Klarą i Laurą. Niedawno gwiazda obiecała swoim fanom niespodziankę. Wreszcie ją ujawniła.

Ostatnio Anna Lewandowska nagrała swoim fanom relację z plaży w Barcelonie, na której opowiedziała o tym, co czeka ją w najbliższym czasie. Trenerka przypomniała, że po przeprowadzce do stolicy Katalonii zaczęła tańczyć bachatę. Taniec z czasem stał się jej pasją, a nawet częścią projektu, który rozwija w Hiszpanii. Dzięki niemu poznała też wiele zdolnych osób.

Jak wiecie, od 1,5 roku tańczę bachatę. Na początku było to dla mnie wyzwanie, coś nowego. Później stało się to moją pasją, potem w pewnym sensie projektem, a w mojej aplikacji pojawiła się bachata. Dzięki temu poznałam ciekawych i ambitnych ludzi, którzy pracują nad różnymi projektami i zostałam zaproszona do jednego z projektów

– zaczęła Lewandowska.