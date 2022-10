Anna Lewandowska na wielkim treningu z fankami w Łodzi. Show skradła jej córka, Klara [ZDJĘCIA]

Anna Lewandowska przyleciała do Polski, ale nie po to, by odpocząć. Trenerka od razu rzuciła się w wir zobowiązań zawodowych. Na początku pojawiła się na gali Gwiazda Dobroczynności, podczas której odebrała nagrodę, następnie zaś poprowadziła wielki trening, dla ponad tysiąca osób, w łódzkiej Atlas Arenie. Zobaczcie zdjęcia.

Anna Lewandowska trenuje z fankami

W sobotę, 21 października, Anna Lewandowska poprowadziła wielki trening w Atlas Arenie w Łodzi podczas wydarzenia „Healty Day”. Jak sama zdradziła, na wspólnych ćwiczeniach pojawiło się ponad 1200 osób. Zakup biletu (w cenach od 270 zł) na imprezę umożliwiał również zrobienie sobie pamiątkowego zdjęcia z Anną, ale również niespodzianki od jej kilku firm (m.in. kosmetycznej czy żywieniowej). Nic więc dziwnego, że na miejscu pojawiły się tłumy.

Grzegorz Michalowski/East News

Anna Lewandowska nie tylko prezentowała kolejne ćwiczenia, ale również poprowadziła wykład na temat zdrowego żywienia oraz treningów.

Grzegorz Michalowski/East News

Annie Lewandowskiej towarzyszyli nie tylko współpracownicy, ale także przyjaciele, którzy w czasie ćwiczeń zajmowali się jej starszą córką, Klarą Lewandowską. Dziewczynka również brała udział w treningu i chętnie naśladowała ruchy mamy. Po tym, jak Lewandowska wybrała się z córką do fryzjera i zafundowała jej warkoczyki, Klara wygląda jak jej mała kopia.

Instagram/@annalewandowskahpba

Anna Lewandowska po treningu napisała:

A z Klaruni jestem taaaak bardzo dumna! Tak bardzo chciała dzisiaj być ze mną! ❤️🥺 Chyba mam swoją następczynie 🤭

Fanki gwiazdy są zachwycone:

Genów nie oszukasz 😍 u nas Iwo np po tacie lubi dużo wypić, tak do odcinki Klara była najlepsza cały trening dała radę❤️❤️❤️❤️ Świetna jest 😍 Na pewno będzie sportsmenka. 👏 Klarcia wymiata ❤️🔥👏 - dodała Paulina Krupińska

Trudno się nie zgodzić!

Za kulisami Klara Lewandowska chwaliła się swoją nową umiejętnością - pięciolatka perfekcyjnie wręcz robi już gwiazdę! Słynni rodzice są na pewno z niej dumni.

Instagram/@annalewandowskahpba

Jeszcze wczoraj Anna Lewandowska zachwycała elegancką stylizacją na gali Gwiazd Dobroczynności, dziś zaś z uśmiechem prowadziła zajęcia sportowe. Zobaczcie więcej zdjęć z treningu w Łodzi!

Grzegorz Michalowski/East News

Grzegorz Michalowski/East News

Andrzej Zbraniecki/East News Grzegorz Michalowski/East News