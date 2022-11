Anna Lewandowska pokazała rodzinną niedzielę. Robert Lewandowski szaleje z córką!

Od narodzin Klary życie jednej z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu zmieniło się całkowiecie. Dziewczynka ma dziś 2.5 roku i zdaje się być oczkiem w głowie tak naszego najlepszego piłkarza, Roberta Lewandowskiego, jak i jego pieknej żony. Oboje zamieszczają na swoich profilach w social mediach piękne zdjęcia z córeczką. Tym razem przepiękne zdjęcie Klary zamieściła Ania Lewandowska . A pod nim dodała bardzo wzruszający opis, sporo mówiący o gwiazdorskiej rodzinie. Zobacz także: Ania i Robert Lewandowscy mają powody do radości! Zobaczcie, jak świętowali w Monachium Gdzie jest prawdziwy dom Lewandowskich - w Polsce czy Niemczech Klara Lewandowska to już duża dziewczynka. Anna Lewandowska zdradziła, o co ją poprosiła córeczka. "Mamusiu poplosie buziaczaka". No kocham no! I nic mi więcej nie potrzeba. Poczucie bezpieczeństwa - pisze Ania. Przy okazji zdradziła też, jak to jest mieszkać "na dwa domy" - w Niemczech, gdzie Robert gra w piłkę, i w Polsce, gdzie oboje mają rodziny i interesy. To fakt... mieszkamy na dwa domy, raz w Polsce, raz w Niemczech. I wszędzie potrafimy się odnaleźć. Tłumaczę naszej córeczce gdzie jest nasz dom... Tam gdzie rodzice... 🙏 Zobaczcie to słodkie zdjęcie. Jam Wam się podoba? Wyświetl ten post na Instagramie. "Mommy, give me a kiss" . I love her!❤️ ______________________ ❤️ "Mamusiu poplosie buziaczaka". No kocham no! I nic mi więcej nie potrzeba. Poczucie bezpieczeństwa. To fakt...mieszkamy na dwa domy, raz w Polsce, raz w Niemczech. I wszędzie potrafimy się odnaleźć. Tłumaczę naszej...