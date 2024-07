Anna Lewandowska trenuje z Marcinem Gortatem!

Anna Lewandowska nie zwalnia tempa! Trenerka po wakacjach na Ibizie wróciła do pracy i treningów. Ostatnio pokazała na Instagramie filmik, na którym razem z Robertem Lewandowskim biegają po lesie. Ania napisała pod nim: “Mój motywator”.

Reklama

Dziś trenerka pochwaliła się fotografią, na której widać, jak trenuje z Marcinem Gortatem! Pod zdjęciem Ania napisała: „Jak trenować - to z NAJLEPSZYM!”.



Reklama

Jak doszło do ich spotkania? Ania Lewandowska dostała zaproszenie na charytatywny mecz, który odbędzie się 19 lipca w Krakowie. "Mecz Gortat Team vs. Wojsko Polskie" to wydarzenie, którego inicjatorem jest polski koszykarz Marcin Gortat.