Ośmioletni Kamilek z Częstochowy, nad którym znęcał się ojczym, zmarł w 8. maja w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Okrutna historia chłopca wstrząsnęła całym krajem. Niestety nie miała happy endu. Po śmierci 8-letniego Kamilka, głos zabrała Anna Lewandowska:

Reklama

To będzie inny post niż zwykle, ale nie potrafię przejść obojętnie obok historii Kamilka, o której dziś piszą wszystkie media.

Zaapelowała w ważnej sprawie: "Żadne dziecko nie funkcjonuje w próżni. (...) Patrzmy na to, co dzieje się wokół nas".

Anna Lewandowska o śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy

8-letni Kamilek z Częstochowy zmarł po 35 dniach pobytu w szpitalu. Nad dzieckiem znęcał się ojczym, bijąc go, przypalając papierosami, polewając wrzątkiem czy każąc siadać na rozgrzany piec. Na ciele dziecka widoczne były rany oparzeniowe nieleczone przez wiele dni a także złamania. Od pobicia, które miało miejsce 29. marca i okazało się być śmiertelne do wezwania pomocy minęło aż 5 dni, podczas których chłopiec niewyobrażalnie cierpiał. Lekarze robili, co mogli by pomóc chłopcu, Kamilek jednak nie przeżył. Tragedia chłopca wstrząsnęła całym społeczeństwem, które przez ostatni miesiąc z całego serca modliło się o małego Kamilka. Na śmierć Kamilka z Częstochowy obojętna nie pozostała Anna Lewandowska, który zaapelowała w sieci:

To będzie inny post niż zwykle, ale nie potrafię przejść obojętnie obok historii Kamilka, o której dziś piszą wszystkie media. Nie potrafię sobie wyobrazić jak złym trzeba być człowiekiem, aby podnieść rękę na dziecko, uderzyć czy wyrządzić mu krzywdę ????????????… - zaczęła swój wpis.

Instagram @annalewandowska

Zobacz także: Robert Motyka o walce o życie syna: "O 5 rano telefon, że nasz syn wypada z 5. piętra"

Anna Lewandowska poruszyła również kwestię braku reakcji otoczenia, przez wiele dni, podczas których pozwalano na cierpienie Kamilka z Częstochowy, jednak daleka była od oceny:

W artykułach dziennikarze zadają bardzo ważne pytanie - jak to się stało, że nikt nic nie widział? Co jakiś czas słyszymy o takich tragicznych wydarzeniach, które dotyczą dzieci. Nie znam szczegółów tej sprawy, więc nie będę wyciągać pochopnych wniosków pod adresem żadnej instytucji. Ale poza instytucjami, jesteśmy także my - społeczeństwo. Często wiele osób udaje, że nie widzi, nie słyszy, bo tak wygodniej, tak łatwiej… po co wtrącać się w nie swoje sprawy ? A właśnie po to, by w takich sytuacjach chronić dzieci, które w zderzeniu z agresją dorosłych są całkowicie bezbronne.

Zobacz także: Nie żyje Marcin Tomaszewski, dziennikarz TVP Bydgoszcz. Miał 47 lat

Reklama

Anna Lewandowska zaapelowała do swoich obserwujących, o to by byli czujni i wrażliwi na to, co dzieje się w ich otoczeniu i nie wahali się reagować, gdy pojawiają się niepokojące sygnały. Żeby uwrażliwiali również swoje dzieci na los rówieśników: