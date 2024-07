Robert i Anna Lewandowscy już na dobre rozpoczęli hiszpańskie życie. Podczas gdy sezon piłkarski nabiera rozpędu i polski piłkarz coraz więcej czasu spędza poza domem, jego żona nie tylko oddaje się pracy, ale również błyszczy na pokazach mody. Niedawno trenerka pojawiła się na tygodniu mody w Paryżu. Ze względu na częste mecze wyjazdowe męża, to ona spędza ostatnio więcej czasu z córkami. Ostatnio gwiazda opublikowała słodkie zdjęcie z Klarą i Laurą. Przy okazji poruszyła ważny temat dotyczący dzieci.

Anna Lewandowska pokazała urocze zdjęcie z Klarą i Laurą. Internauci: "Aneczki trzy"

Choć może się wydawać, że Robert i Anna Lewandowscy prowadzą bajkowe życie, gwiazdy muszą się dwoić i troić, by wszystko w ich rodzinie funkcjonowało zgodnie z planem. Nie jest tajemnicą, że Roberta Lewandowskiego często nie ma w domu, a żona piłkarza FC Barcelony także ma na głowie sporo zobowiązań. Mimo wielu obowiązków zawodowych, para szczególną uwagę poświęca oczywiście swoim pociechom.

Niedawno Anna Lewandowska pokazała się na tygodniu mody w Paryżu. Później gwiazda wróciła do Laury i Klary, by spędzić czas tylko we trójkę. Mama zabrała dziewczynki na lody i przypomniała, że bliski kontakt z rodzicami jest bardzo istotny w rozwoju dzieci.

- Najcenniejszy czas! Bliskość dla każdego malucha to ważna rzecz w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa dla dzieci i nas, dorosłych... - napisała.

Instagram @annalewandowskahpba

Internauci w pełni zgodzili się z Anną Lewandowską. Fani zaczęli też rozpływać się nad Klarą i Laurą. Jeden z użytkowników stwierdził, że córki są coraz bardziej podobne do swojej mamy.

- Czas z dziećmi jest bezcenny

- Razem najlepiej

- Najlepszy czas Aniu

- Takie chwile i czas rodzinny są najpiękniejsze

- Cudownie. Najcenniejszy, najpiękniejszy czas z dziećmi

- Jakie cudne dziewczyny

- Aneczki trzy - czytamy w komentarzach.

Anna Lewandowska często porusza temat rodziny i poświęcania jej czasu. Trenerka personalna podkreśla, że mimo sukcesów i popularności to mąż i dzieci są dla niej najważniejsi.

