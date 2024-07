Zakręcona na punkcie sportu Anna Lewandowska dba o to, by jej córki od najmłodszych lat uczyły się zdrowych nawyków. Dlatego dobiera im dietę i pilnuje, by dziewczynki aktywnie spędzały wolny czas. Ostatnio coraz częściej chwali się sprawnością Klary i Laury, które chętnie wykonują akrobacje przed kamerami. Trenerka właśnie pokazała zdjęcie z treningu ze starszą pociechą. Internauci nie mają wątpliwości, że niedługo Klara sama będzie prowadziła zajęcia.

Anna Lewandowska robi mostek z Klarą! "Cudna partnerka treningowa"

Rodzina Lewandowskich jest jedną z najpopularniejszych w Polsce. Nic dziwnego, że internauci uważnie obserwują prywatne życie sportowców i przyglądają się, jak rozwijają się ich dzieci. Niedawno Anna Lewandowska zdradziła, że Klara uczy się już czwartego języka. Trenerka dba, by jej pociechy ćwiczyły zarówno umysły, jak i ciała. Właśnie pokazała fotografię ze wspólnego treningu.

Mini ja. Najlepsza partnerka treningowa! — napisała Anna Lewandowska.

Anna Lewandowska i jej córka zrobiły mostek i pokazały to fanom na Instagramie. Sprawność trenerki nigdy nie była podważana, podobnie jak umiejętności Roberta Lewandowskiego, ale internautów zachwyciła forma Klary. Uważają, że starsza z dziewczynek szybko pójdzie w ślady mamy.

Jeszcze chwila i będzie program Klarci. Pięknie, przykład idzie z góry — napisała jedna z internautek.

W komentarzach nie brakuje ciepłych słów. Fani chętnie częściej oglądaliby wyczyny Klary, najlepiej w duecie z młodszą siostrą. Widać, że córkom Lewandowskich nie brakuje energii i zapału. Miłość do sportu wyssały z mlekiem matki. Później Anna Lewandowska pokazała jeszcze, jak jej córka wykonuje gwiazdę.

- Ekstra! Czy młodsza córka też ma taki sportowy zapał? Niech się nim trochę podzielą

- Super dziewczyny

- Czy Klarci kiedyś kończy się energia?

- Pięknie razem wyglądacie! Moje ciężko zagonić do ćwiczeń

- Cudowna kopia mamusi

- Ślicznie i piękny mostek, ja jestem od niej starsza i nie potrafię

- Cudna partnerka treningowa — czytamy w komentarzach.

Nie po raz pierwszy Klara publicznie pochwaliła się umiejętnościami. Podczas spotkania z fanami razem z mamą poprowadziła trening z Anną Lewandowską.

