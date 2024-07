Martwi się krytyką? Nic z tych rzeczy! Kiedy o jej płaskim, umięśnionym brzuchu dyskutuje cała Polska, Anna Lewandowska się tym nie przejmuje. Jedni twierdzą, że sportsmenka, wrzucając na Instagram zdjęcia z treningu, tylko stresuje inne młode mamy, inni – że przeciwnie, świetnie je motywuje. Co na to trenerka? Nie przejmuje się zamieszaniem, tylko… przygotowuje się do prowadzenia tygodniowego obozu treningowego w Starej Wsi, który ruszy już pod koniec sierpnia. Czy maleńką córeczkę Klarę zostawi wtedy z babcią?

Ania nie wyobraża sobie rozstania z córeczką, zabierze ją ze sobą, bo bardzo ważne jest dla niej karmienie piersią, opowiada „Fleszowi” jej znajoma.

Anna Lewandowska - jak sobie poradzi jako młoda mama?

Lewandowska nie będzie też sama prowadzić wszystkich ćwiczeń, bo pomoże jej w tym pięciu sprawdzonych trenerów, a ona zajmie się za to wykładami dla uczestników.

