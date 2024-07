Anna Lewandowska stanowczo odpowiedziała hejterowi na Facebooku! Choć trenerka uchodzi za osobę niezwykle sympatyczną, pokazała, że ma charakter i potrafi stanowczo odpowiedzieć na słowa krytyki.

Żona Roberta Lewandowskiego regularnie zamieszcza na swoich profilach w social media inspiracyjne wpisy, zachęcające do zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, które jej fani zwykle chwalą. Jednak zdarza się negatywny odzew...

Trenerka jest właśnie w trakcie promocji swojej nowej płyty z ćwiczeniami Karate Cardio Military, która pojawi się w sprzedaży już 3 listopada. Pod jej postem, w którym Ania radzi, by wzorem Japończyków celebrować posiłki, pojawił się negatywny komentarz.

Uważność, także jedzenia, to jeden z istotnych elementów kultur Wschodu. Godny naśladowania, bo służący ZDROWIU! Wieść niesie, że mądrzy Japończycy każdy kęs jedzenia gryzą i obracają w ustach 33 razy. Mnie do nich daleko, ale wciąż się uczę powolnego przeżuwania. Trawienie zaczyna się w jamie ustnej, ślina zawiera związki, które je ułatwiają. Jeśli jemy szybko i przełykamy pokarm w całości bardzo utrudniamy pracę naszym wewnętrznym organom. Mamy większe szanse na szkodliwe złogi i choroby. Częściej czujemy się głodni!!!!!!!! MOJA RADY 1. Jedz spokojniej! 2. Odkładaj widelec lub łyżkę po nabraniu jedzenia. 3. Jedz uważnie. 4.Celebruj posiłek - napisała na swoim profilu Lewandowska.

A hejter na to:

Jak bym miał tyle kasy i czasu to też bym celebrował posiłek. No, ale żyjemy w Polsce a nie w Monachium i nie mamy małżonków zarabiających miliony i nie robimy na tym pieniędzy. Mimo wszystko pozdrawiam.

Lewandowską ten wpis najwyraźniej irytował, jednak zachowała zimną krew i odpisała:

Pod tą wypowiedzią zawrzało w komentarzach! Nie zabrakło takich, którzy stanęli po stronie trenerki, ale i hejter znalazł słowa wsparcia.

Co sądzicie o takich dyskusjach? Gwiazdy powinny odpowiadać na internetową mowę nienawiści? Jarosław Kuźniar właśnie promuje akcję społeczną "Stop hejt!". Uważacie, że takie inicjatywy mają sens?

