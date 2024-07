3 grudnia trafi do sprzedaży nowa płyta z ćwiczeniami Anny Lewandowskiej. „Trening Karate Cardio Military” to druga płyta z autorskim programem Ani. Trwa on 50 minut i - jak obiecuje autorka - czeka nas:

Specjalnie dla Ciebie kolejny autorski program Karate Cardio, tym razem w militarnej odsłonie, z wykorzystaniem sprzętu sportowego. Znajdziesz tu kompletny trening z wykorzystaniem hantli, który nie tylko spala i ujędrnia, ale sprawi, że Twoje ciało stanie się mocne i doskonale wymodelowane. Dodatkowo poprawisz kondycję i wytrzymałość.

Gdzie i od kiedy można kupować drugą płytę z ćwiczeniami Anny Lewandowskiej?

Płytę DVD z ćwiczeniami Anny Lewandowskiej można będzie kupić w Empikach już od 3 grudnia 2015. Oczywiście na płycie Lewandowskiej są też bonusy w postaci zestawów z wykorzystaniem piłki lekarskiej czy ćwiczeń w parach oraz przepisy na zdrowe posiłki! Na płycie znajduje się rozgrzewka, trening główny dla każdej partii ciała oraz rozciągające ćwiczenia końcowe dla relaksu. Po sukcesie pierwszej płyty Anny Lewandowskiej z ćwiczeniami "Trening Karate Cardio" nie było wątpliwości, że powstanie też i druga. Teraz trenerka zapowiada, że przygotowała ćwiczenia nie tylko dla pań, więc panowie do boju! :)

Ile kosztuje druga płyta z ćwiczeniami Anny Lewandowskiej?

Cena płyty z ćwiczeniami Anny Lewandowskiej? Jedyne 30 zł!

A już 22 listopada w niedziele w Złotych Tarasach w Empiku o godzinie 18 odbędzie się spotkanie autorskie z Anią Lewandowską! Wtedy też będzie już można kupić płytę i dostać autograf Ani oraz porozmawiać z nią na każdy temat :)

Anna Lewandowska zapowiada na Facebooku swoją nową płytę z ćwiczeniami:

Okładka płyty z ćwiczeniami Anny Lewandowskiej „Trening Karate Cardio Military”

Ania Lewandowska z mężem Robertem Lewandowskim: