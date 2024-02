Kamila Bos z "Rolnik szuka żony" opublikowała na Instagramie nowe nagranie i podzieliła swoich fanów. Była uczestniczka randkowego hitu Telewizyjnej Jedynki w miniony wtorek wzięła udział w strajku rolników w Warszawie, a to wywołało ogromne emocje wśród internautów. Kamila zareagowała na gorzkie komentarze!

Kamila Bos wzięła udział w ósmej edycji "Rolnik szuka żony", ale nie znalazła miłości w programie. Udział w hicie TVP przyniósł jej jednak ogromną popularność. Dziś na Instagramie obserwuje ją już ponad 185 tysięcy osób, które mogą śledzić jej życie po programie. Ostatnio Kamila z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła fanów swoją przemianą, a teraz opublikowała nagranie, które wywołało burzę w komentarzach.

Kamila z "Rolnik szuka żony" wzięła udział w proteście rolników w Warszawie, a w komentarzach zawrzało.

Niestety, nie wszystkim spodobało się to, że rolnicy strajkują, a w komentarzach uderzyli również w Kamilę. Od razu zareagowała i odpowiadała na gorzkie wpisy.

Wszystko super to niech Ci co tam strajkują oddadzą te wszystkie dotacje co dostali i niech sobie wtedy strajkują !!!

napisał jeden z internautów.