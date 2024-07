Anna Lewandowska szuka nowego samochodu? Już wiosną rodzina Lewandowskich powiększy się, dlatego trenerka rozgląda się za nowym, funkcjonalnym samochodem, do którego zmieści wszelkie potrzebne rzeczy dla dziecka. Dotychczas żona Roberta Lewandowskiego jeździła Mercedesa E 250 w wersji cabrio, który świetne nadaje się na szybką przejażdżkę, ale z pewnością nie jest idealnym samochodem dla przyszłej mamy. Dlatego trenerka wybrała się na jazdę testową najnowszym samochodem Audi SQ7.

Nowy samochód Anny Lewandowskiej - Audi SQ7

Trenerka już wiosną zostanie po raz pierwszy mamą, dlatego powoli zaczyna przygotowywać się do tej ważnej dla niej roli. Wkrótce para wprowadzi się do nowego mieszkania w Warszawie, ale Ania pomyślała też o nowym aucie, które będzie bardziej funkcjonalne niż jej stylowy, biały mercedes. Przed wylotem na wakacje do Dubaju, trenerka wybrała się do jednego z salonów Audi na jazdę próbną modelem Audi SQ7, który kosztuje około 600 tysięcy złotych! To sporo, ale kogo jak kogo, ale rodzinę Lewandowskich stać na taki wydatek. Zresztą sam Robert ma w swoim garażu: Ferrari, Maserati, Mercedesa i Porsche Cayenne. Jak wygląda nowe auto Ani Lewandowskiej? Zobaczcie!

Anna Lewandowska testuje nowy samochód

Zdecyduje się na kupno audi?

Ania chce jeździć dużym i bezpiecznym samochodem, bowiem już wiosną zostanie mamą!