Anna Lewandowska pochwaliła się swoim fanom, jak spędza wolny czas. Okazuje się, że trenerka w towarzystwie znajomych wybrała się do kina. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że żona Roberta Lewandowskiego przez prawie dwa lata nie znalazła czasu na wyjście do kina! Co więcej, Anna Lewandowska przyznała się, że zrezygnowała dzisiaj z treningu, żeby mieć chwilę wytchnienia.

Kino w biały dzien

Po dzisiejszym zwariowanym dniu czas dla siebie!

Ann dzisiaj nie trenuje!

Cieszę się jak dzieciak bo aż wstyd się przyznać... Ale chyba już 2 lata nie byłam w kinie! - napisała Anna Lewandowska.

Fani trenerki byli nieco zaskoczeni jej zdjęciem z kina. Ania pozuje bowiem z wielką paczką popcornu!

Taki niezdrowy popcorn? Pani je popcorn Czy to znaczy, że zbliża się koniec świata?

Zobaczcie, jak relaksuje się Anna Lewandowska!

Anna Lewandowska wybrała się do kina.

Trenerka od dwóch lat nie była w kinie.