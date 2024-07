Anna Lewandowska walczy z hejtem! Ciężarna trenerka bardzo często musiała zmierzyć się z ostrymi atakami internautów - teraz, w swoim najnowszym wpisie na blogu hpba.pl przyznała, jak wiele kosztowała ją ta walka. Żona Roberta Lewandowskiego porównuje hejterów do wampirów i radzi im, co powinni robić zamiast obrzucać błotem innych.

Przyszła mama przyznała, że jeszcze kilka lat temu mocno przeżywała agresywną krytykę w sieci.

Jako przykład Anna Lewandowska podała pewną 18-letnią dziewczynę ze Stanów Zjednoczonych, która po dwóch latach ciągłej krytyki w sieci odebrała sobie życie.

Ta historia jest dowodem na to jak wielką krzywdę można wyrządzić za pomocą słów - komentuje Anna Lewandowska. Parę lat temu brałam sobie do serca to, co mają mi do powiedzenia zupełnie obcy mi ludzie. Próbowałam się wytłumaczyć, naprawić, przekonać. Najgorsze jest to, że więcej mojej energii i zaangażowania pochłaniała krytyka ze strony hejterów, niż ciepłe słowa innych, które powinny mnie motywować do dalszego działania. Bardzo często taki internetowy agresor sprawiał, że zaczynałam wierzyć, że nie warto się starać, nie warto walczyć. Nie udało się im!