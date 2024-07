Anna Karczmarczyk dzięki treningom do "Tańca z Gwiazdami" schudła już pięć kilogramów! Anna Karczmarczyk nie ukrywa, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy jej waga znacznie się zmieniła. I rzeczywiście patrząc na zdjęcia z pierwszego i ostatniego odcinka TzG łatwo zauważyć różnicę w wyglądzie.

Schudłam na pewno 5 kilogramów, a myślę że więcej, bo nie kontroluję tego jakoś szczegółowo, ale widzę to po ubraniach. Najważniejsze jednak jest to, że dzięki regularnym treningom czuję się fantastycznie - przyznaje gwiazda.

Już w piątek Anna Karczmarczyk i jej partner Jacek Jeschke zaprezentują walca angielskiego do największego hitu Celine Dion "My heart will go on" oraz quickstepa w którym będzie im towarzyszyć Hanna Żudziewicz. Już nie możemy doczekać się kolejnego odcinka show. Wy również będziecie oglądać zmagania uczestników w "Tańcu z Gwiazdami"?

Zobaczcie, jak zmieniła się Anna Karczmarczyk!

Anna Karczmarczyk w pierwszym odcinku TzG.

Ania w ostatnim odcinku show Polsatu.