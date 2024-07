Rafał Jonkisz schudł aż... 13 kilogramów! Mister Polski 2015, model oraz uczestnik "Tańca z Gwiazdami" zrzucił sporo kilogramów, podczas intensywnych treningów do kolejnych odcinków tanecznego show.

Sport nie jest obcy przystojnemu Rafałowi. Nie tylko trenuje on na siłowni, ale także jest członkiem grupy akrobatycznej. A jednak to wielogodzine wyczerpujące treningi taneczne sprawiły, że Jonkisz sporo stracił na wadze! Choć na parkiecie każdy kolejny taniec wygląda bardzo lekko, to przygotowanie do kilkuminutowego występu zajmuje wiele godzin na sali treningowej. Nawet dla sportowca to może być bardzo męczące! Rafał Jonkisz jest tego doskonałym przykładem.

Jego sylwetka mocno się zmieniła od początku programu. Z mocno zbudowanego faceta, stał się bardziej smukły, lecz nadal bardzo umięśniony. Mamy zdjęcia "przed" i "po"!

Rafał Jonkisz będzie gościem dzisiejszego programu "Hell's Kitchen", czy tam go podkarmią, by uzupełnił spadek masy? ;) W dzisiejszym odcinku nie tylko zobaczymy odchudzonego Rafała, ale także poznamy półfinalistów piątej edycji "Piekielnej kuchni". Będziecie oglądać?

Rafał Jonkisz w lutym 2016 roku wyglądał tak.

Mat. prasowe

Wyczerpujące treningi do "Tańca z Gwiazdami" sprawiły, że model schudł aż 13 kilogramów! Widać różnicę?

Mat. prasowe

Rafał Jonkisz wziął udział w programie „Hell's Kitchen”. Podkarmią go tam? ;)

Mat. prasowe