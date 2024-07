Anna Kalczyńska wtrąciła się w konflikt pomiędzy Jarosławem Kuźniarem a Magdaleną Ogórek! Kilka dni temu na Twitterze zawrzało. Dziennikarz pokłócił się w social mediach z byłą kandydatką na prezydenta. O co poszło? W rozmowie z Polskim Radiem prawniczka w miłych słowach wypowiadała się o prezydencie Andrzeju Dudzie, a także zachwalała program "500+". Po jej wystąpieniu pojawiły sie sugestie, że być może Magdalena Ogórek chciałaby wstąpić do PiS-u. Na swoim Twitterze zaczął też sugerować to Jarosław Kuźniar. Pomiędzy nim a Magdaleną Ogórek doszło do ostrej wymiany zdań, którą podsyciło zdanie dziennikarza:

Płeć piękna, ale emocjonalnie jednak słaba.

W zaciekłą dyskusję włączyła się też Anna Kalczyńska. Na profilu Jarosława Kuźniara pozwoliła sobie skomentować wpisy jego i Magdaleny Ogórek. Co napisała?

@ogorekmagda @jarekkuzniar Jarku, zawróć z tej drogi..:) daj żyć i mieć inne spojrzenie niż Twoje, z szacunkiem..

Nie jest tajemnicą, że Anna Kalczyńska i Jarosław Kuźniar nie raz się ze sobą nie zgadzali. Kogo popieracie tym razem?

Dziennikarka wielokrotnie nie zgadzała się z dziennikarzem