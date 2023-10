Anna Kalczyńska opublikowała obszerny wpis po zwolnieniu z "Dzień Dobry TVN", z treści można wywnioskować, że nie spodziewała się, że stacja w taki sposób postanowi zakończyć z nią współpracę w śniadaniówce.

Czy mi smutno? No pewnie, kiedy kochało się swoją pracę, jak ja - musi być smutno. A ja przepracowałam w tym programie 8 sezonów! Wierzę jednak w zmiany. Oby były na lepsze.

Internautka zasugerowała Annie Kalczyńskiej, że nie powinna się użalać:

Pani Aniu, proszę już tak się nie użalać (...) Pani po stracie pracy jedzie na wakacje, ludzie nie mają za co żyć.

Była prowadząca "Dzień Dobry TVN" nie pozostawiła tego bez komentarza.

Widzowie nie mogą uwierzyć, że z "Dzień Dobry TVN" pożegnali się najpopularniejsi prowadzący. W kolejnym sezonie nie zobaczymy już Andrzeja Sołtysika, Agnieszki Woźniak-Starak, Małgorzaty Rozenek, Małgorzaty Ohme i Anny Kalczyńskiej.

Anna Kalczyńska o zwolnieniu z "Dzień Dobry TVN" mówiła, że to nie była jej decyzja. Jednak dopiero teraz zdecydowała się na obszerny wpis na temat straty pracy:

Zbierałam się do tego wpisu i zbierałam, bo po ludzku - nie byłam na niego gotowa! A właściwie dlaczego? Przecież w każdą miłość wpisane jest rozstanie i na wszystko w życiu przychodzi kres. I przyszedł. W upalne, słoneczne popołudnie. Letni czerwcowy dzień, jeden z tych, na które czekało się przez tyle zimnych i wietrznych miesięcy. Niestety tego wiatru się nie spodziewałam. Byłam w „Dzień Dobry” w swoim żywiole. Wiele razy mówiłam o tym w wywiadach i teraz mogę tylko powtórzyć: wykorzystałam tam swoją wrażliwość i poczucie humoru, dystans do siebie i szerokie zainteresowania. Miałam empatię dla spraw trudnych, żywiołowość i humor dla tematów lekkich, ciekawość tego, co warte odkrycia. A nawet czasem niewarte????