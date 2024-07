Anna Kalczyńska zdradziła przed kamerą Party.pl, że bycie mamą nie zawsze bywa łatwe. Dziennikarka ma troje wspaniałych dzieci w wieku od 3 do 6 lat: Hanię, Krysię i Jasia, które chętnie pokazuje na swoim Instagramie. I choć macierzyństwo jest piękne, to Anna Kalczyńska nie ukrywa, że czasem zwyczajna wyprawa z dziećmi do przedszkola jest prawdziwym wyzwaniem.

Reklama

Zobacz też: Anna Kalczyńska śmieje się z "Pytania na Śniadanie"! Internauci nie są zachwyceni: "Trochę pokory". O co poszło?

A dlaczego dziennikarka porównała przygotowanie dzieci do wyjścia z domu do programu "Azji Express"? Odpowiedź w materiale wideo.

Zobacz także

Polecamy: Jak powinien odżywiać się przedszkolak?

Anna Kalczyńska zdradziła, że bycie mamą nie zawsze bywa łatwe.

ONS

Reklama

Gwiazda nie ukrywa, że macierzyństwo nie zawsze jest kolorowe.