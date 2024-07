Anna Kalczyńska krytykuje wywiad Natalii Przybysz na temat aborcji! Nie da się ukryć, że od soboty artystka jest na językach niemal wszystkich. Jej wyznanie na temat dokonania aborcji wywołało medialną burzę, a sama zainteresowana zaczęła kasować negatywne komentarze na swój temat. Anna Kalczyńska nie rozumie, co miała na celu ta rozmowa i co miało zmienić wyznanie Natalii Przybysz. Dziennikarka uważa, że wyjawienie prawdy o dokonaniu aborcji przez wokalistkę całkowicie mija się z tym, czego chcą kobiety biorące udział w czarnym proteście:

Wydaje mi się, że Natalia Przybysz na pewno nie przekona nikogo. Przekonanych nie przekona, bo nie musi, a tych, którzy mają wątpliwości pozostawia z dużym znakiem zapytania. I wydaje mi się, że on jest kontrskuteczny. Ten wywiad pojawił się teraz na fali protestów. Tylko moim zdaniem protesty były spowodowane tym, że są siły i inicjatywy dążące do zaostrzenia prawa antyaborcyjnego. Natomiast na pewno zamiarem czarnych protestów nie jest liberalizacja istniejących przepisów. W związku z tym ten wywiad absolutnie nie przysłużył się idei. Z tego punktu widzenia, ja się zgadzam on jest szkodliwy dla kobiet. Dla kobiet, które dzisiaj protestują. Z drugiej strony też nie rozumiem po co Natalia Przybysz publikuje ten wywiad teraz. Pojawiły się takie głosy, że to jest promocja płyty. Ja tego nie wiem. (...) Jest to wybór Natalii Przybysz, uważam, że jest to wywiad, który sieje duży zamęt i nie pomaga kobietom, które walczą o prawa kobiet w Polsce, powiedziała Party.pl Anna Kalczyńska.