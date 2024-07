Anna Jagodzińska pojawiła się na środowej imprezie VIVA! MODA. Modelka już dawno nie bywała na salonach, więc jest obecność na premierze nowej odsłony magazynu wzbudziła niemałe zainteresowanie. Gwiazda na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych, lecz często bywa również w Polsce. Jakiś czas temu otworzyła w Warszawie restaurację wegańską.

Na imprezę Viva! Moda supermodelka wybrała skromną, lecz bardzo elegancką stylizację. Anna Jagodzińska miała na sobie prostą, czarną bluzeczkę Givenchy z asymetrycznym dołem. Ozdobnym akcentem bluzki była stójka, wyszywana perełkami, które pięknie rozświetliły twarz Ani. Do tego modelka założyła spodnie Lou Saints w kolorze czarnym. Look uzupełniła szykownymi, koronkowymi szpilkami Gianvito Rossi oraz biało-czarną torebeczką. Było prosto, lecz bardzo stylowo! My jesteśmy na tak! Ania potwierdziła, że mniej znaczy więcej!

Anna Jagodzińska pojawiła się na imprezie Viva! Moda.

Modelka postawiła na bardzo skromną stylizację.

Jak oceniacie jej look?