Anna Jagodzińska i Leonardo DiCaprio

1 z 1

Trudno ostatnio nadążyć za boskim Leonardo DiCaprio. Ledwie prasę obiegły jego zdjęcia z Blake Lively, a spotyka się już z inną. I to z kim! Paparazzi przyłapali go na spacerze z top modelką, Anią Jagodzińską, i nie była to tylko przechadzka dobrych znajomych.

Podczas spaceru o drugiej w nocy Ania i Leo nie tylko rozmawiali, lecz także trzymali się za ręce i przytulali. Dopiero widok fotoreporterów spłoszył Anię, która szybko wróciła do domu. Leonardo zaś usiłował przekonać paparazzich, że to tylko przyjaźń. Zaoferował nawet pewną sumkę, by oddali mu zdjęcia. Jak widać, na próżno.