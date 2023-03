Sandra Kubicka dała kosza Leonadro DiCaprio. "Nie będę tą każdą". Zaskakujące wyznanie gwiazdy

Już wkrótce rusza nowe reality-show TVP "Love Me Or Leave Me. Kochaj albo rzuć", którego prowadzącą jest Sandra Kubicka. Z tej okazji modelka gościła w podcaście "Bądźmy razem TVP", gdzie opowiedziała o kulisach programu, a także podzieliła się dość zaskakującym wątkiem, związanym z hollywoodzką sławą - Leonardo DiCaprio. Miała odrzucić jego zaloty! Zobaczcie, co mówi o tym Sandra Kubicka.

Leonardo DiCaprio odrzucony przez Sandrę Kubicką. Gwiazda zdradza szczegóły

W nowym podcaście TVP Sandra Kubicka opowiedziała o zalotach Leonardo DiCaprio. Jak przyznała, światowej sławy gwiazdor był nią mocno zainteresowany i bardzo się starał, by nawiązać z nią kontakt. Jeśli nie mógł rozmawiać z modelką, dzwonił do jej aststentki. Jak podkreśla nowa gwiazda TVP, aktor był prawdziwym gentelmanem.

- On naprawdę się starał. Jak nie mógł do mnie dotrzeć, to do mojej asystentki bił pytając czy może z Sandrą porozmawiać. Bardzo fajnie mnie traktował, naprawdę gentleman - zdradziła modelka.

Mat. prasowe

Co w takim razie się stało, że Sandra Kubicka postanowiła odrzucić zaloty Leonardo DiCaprio? Okazuje się, że nie widziała w nim mężczyzny, z którym mogłaby spełniać swoje osobiste plany. Poza tym, nie chciała też być jedną z wielu kobiet, z którymi aktor był kojarzony.

Mat. prasowe

Na pytanie o to, dlaczego powiedziała aktorowi "nie", Sandra Kubicka odpowiedziała wprost:

- Dlatego, że miał prawie każdą i ja nie będę tą każdą. I to mu powiedziałam. Powiedział mi, że nikt mu tak nie pocisnął nigdy i za to mnie lubi. Mała Sandra zawsze wiedziała, że chce założyć rodzinę, mieć dzieci i mieć męża, i wiedziałam, że ten gość mi tego nigdy nie da więc po co wchodzić w jakąś ulotną relację, z której nic nie wyniknie - podsumowała modelka.

Artur Zawadzki/REPORTER

Ciekawe, co na ten temat powiedział ukochany Sandry Kubickiej, Aleksander Baron. Po pogłoskach o ich rozstaniu widać, że znowu są bardzo zakochani i szczęśliwi, że są razem. A biorąc pod uwagę powyższą wypowiedź Sandry Kubickiej pozostaje zapytać, kiedy para zdecyduje się na dalszy krok swojej znajomości. Myślicie, że mają ślubne plany?

Mat. prasowe