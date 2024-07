Pod koniec maja na ślubnym kobiercu stanęli Anna Guzik i Wojciech Tylka. Ślub odbył się w romantycznej góralskiej scenerii, a sama uroczystość była bardzo tradycyjna. Przypomnijmy: Anna Guzik wzięła cichy ślub! Ładną miała suknię ślubną?

Aktorka udzieliła ostatnio wywiadu, w którym po raz pierwszy opowiedziała o swoim mężu i wspólnym życiu w polskich górach. Guzik nie ukrywa, że świetnie się zaaklimatyzowała, a w ich domu dochodzi do zabawnych sytuacji, gdy do codziennego języka wkradają się elementy innych dialektów - góralskiego i śląskiego. Przyznaje też, że została już w pełni zaakceptowana przez góralską rodzinę małżonka, która zazwyczaj niechętnie widzi u boku swoich synów nie-góralkę.



W domu na szczęście mówimy po polsku. Choć wkradają się elementy gwary śląskiej i góralskiej, z czego powstaje dziwny dialekt, prawdopodobnie zrozumiały tylko przez nas (...) Górale, podobnie jak Ślązacy, są bardzo rodzinni. Wyszłam za mąż za górala, więc jestem już swoja. W każdym razie oswojona - zapewnia w rozmowie z pismem "Kobieta i życie".

Guzik wspomina też o podróży poślubnej, w która wybrała się z mężem do Chorwacji. Nie były to jednak wykupione ekskluzywne czasy, a swobodna podróż po całym kraju, co aktorka zresztą bardzo sobie chwali.



Właśnie wróciłam z podróży poślubnej po Chorwacji. Udało nam się z mężem zjeździć całą Istrię, byliśmy też na wyspach Krk, Cres i Losinj. Cudownie jest móc się przemieszczać i zatrzymywać tam, gdzie ma się ochotę. Bardzo polecam wszystkim ten sposób wypoczynku - wyznała.

Wygląda na to, że odmieniona i szczęśliwa Anna Guzik przeżywa obecnie najlepszy okres w życiu. Gratulujemy!

