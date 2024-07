Choć zaledwie trzy miesiące temu Anna Dereszowska urodziła synka Maksa, już wróciła do formy i… do pracy! Jak dowiedział się „Flesz”, aktorka przygotowuje się właśnie do premiery spektaklu „Wujaszek Wania” w Teatrze 6. Piętro, gdzie wystąpi obok Michała Żebrowskiego i Wojciecha Malajkata.

Pierwszy pokaz dla publiczności odbędzie się już 21 listopada, więc Ania spędza w teatrze mnóstwo czasu. Jak udaje jej się połączyć obowiązki mamy i opiekę nad trzymiesięcznym Maksem z zawodowymi zobowiązaniami?

Gdyby nie pomoc Daniela i dziadków, Ania nie dałaby rady pracować – zdradza w rozmowie z „Fleszem” przyjaciółka aktorki.

Dereszowska wraca do pracy

Dlaczego Ania zdecydowała się wrócić do pracy tak szybko? Jak się okazuje, była to jej świadoma decyzja. Poza tym ma oparcie w partnerze, fotografie Danielu Duniaku, który świetnie potrafi zająć się ich synkiem. Oprócz pracy w teatrze Dereszowska znajduje też czas, by osobiście nadzorować remont w nowym domu na warszawskim Wawrze, do którego para planuje wprowadzić się w przyszłym roku. Niedaleko nowego lokum Ani i Daniela znajduje się las – idealny na spacery z Maksem i rodzinne wyprawy rowerowe.

Anna Dereszowska na pokazie Mariusza Przybylskiego