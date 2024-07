Anna Dereszowska załatwia ostatnie sprawy przed porodem. Już niebawem na świecie pojawi się jej synek, dlatego od jakiegoś czasu rozglądała się za niezbędną wyprawką.

Reklama

Jak pisaliśmy, pierwsze rzeczy pomagała wybrać Ani jej przyjaciółka Magdalena Różczka, która sama niedawno urodziła córeczkę.

Czytaj także: Anna Dereszowska ma już wyprawkę dla synka! Kto jej pomógł wybierać rzeczy dla dziecka? Nie tylko partner

Jak się dowiedzieliśmy, ostatnio Ania wybrała się do sklepu sama i wybrała kilka nowych rzeczy dla synka. Maluch zamiast w łóżeczku będzie spał w... koszu Mojżesza Shnuggle. To lekkie przenośne łożeczko rzeczywiście przypominający trochę kosz, który upletli rodzice proroka ratując mu życie. Razem z bujanym stojakiem kosz kosztuje około 700 zł. Do 6 miesiąca życia mały będzie mógł spać blisko łóżka rodziców.

Dereszowska wybrała też rożek dla niemowląt Lodger New Born – za 183 zł. A także całoroczny śpiwór do wózka dziecięcego Lodger za 366 zł.

Reklama

Takie trzy rzeczy to w sumie 1249 zł.

Waszym zdaniem dobra inwestycja?