Ten rok zapowiada się dla Anji Rubik wyjątkowo. Polska modelka wciąż jest chętnie angażowana do kampanii i pokazów największych światowych projektantów, ale nie zapomina też o karierze w Polsce. Wiosną zobaczymy ją w roli prowadzącej "Project Runway", a niebawem na rynku ukaże się jej debiutancka książka. Przypomnijmy: Anja Rubik wydaje książkę. Znamy szczegóły

To jednak nie jedyne zmiany i nowości w karierze Rubik. Podczas wywiadu w "Dzień Dobry TVN" Anja wyznała, że... rozwiązała kontrakt ze swoją dotychczasową agencją Next. Była z nią związana od samego początku kariery. Jak sama twierdzi, potrzebuje jeszcze większych wyzwań zawodowych i dlatego teraz powierzyła swoją karierę agentce, która zajmuje się interesami m.in. samej Kate Moss. Ma jej to zapewnić jeszcze wyższy status w modelingu.

Postanowiłam coś zmienić i od stycznia nie jestem już związana z agencją Next. Rozstaliśmy się w zgodzie i przyjaznej atmosferze, poczułam po prostu, że potrzebuję większych wyzwań. Miałam ten komfort, że biły się o mnie dwie największe agencje. Teraz moją agentką jest agentka Kate Moss i innych znanych modelek - zdradziła w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" Anja.

Nazwisko Rubik znaczy już bardzo dużo w świecie mody, a z nową agentką Anja ma szanse trafić na sam szczyt. Kibicujecie jej?

