Anja Rubik osiągnęła sukces o jakim inne polskie modelki mogą tylko pomarzyć. Nawiązała współpracę z największymi projektantami, jej twarz pojawia się na okładkach największych modowych magazynów. Przyjaźni się z największymi osobowościami świata mody z całego świata. Od wiosny zaś będziemy mogli oglądać ją w nowym programie TVN "Project Runway".

Rubik nie zrezygnowała jednak z zawodu modelki. Niedawno w celu zachowania świetnej sylwetki porzuciła mięso, które tak uwielbiała i została wegetarianką, mimo, że jak sama podkreśla szczupłą sylwetkę zawdzięcza genom i ćwiczeniom. Przypomnijmy: Anja Rubik została wegetarianką

Gwiazda nie stosuje żadnej diety, przeciwnie - nie odmawia sobie drobnych przyjemności w postaci słodyczy i wysokokalorycznych napojów. Po niedawnej konferencji TVN została przyłapana przez fotografów z butelką coca coli, słonymi paluszkami i wodą mineralną. Jak widać, mimo tak tuczących przekąsek wciąż zachowuje nienaganną sylwetkę. W przeciwieństwie do Rubik, niewielka liczba modelek może sobie pozwolić na takie dodatki do diety. Do kanonu przeszedł już przecież mit, że modelki jedzą waciki nasączone wodą.

Zazdrościmy Anji i gratulujemy świetnej sylwetki! ;)

