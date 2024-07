Gwiazd często w wywiadach podkreśla swoją miłość i szacunek do rodziców. Anja Rubik wielokrotnie mówiła już, że to co udało się jej osiągnąć zawdzięcza nie tylko ciężkiej pracy, ale wsparciu mamy i taty. Niestety modelka przez większość roku jest w ciągłych rozjazdach i z bliskimi widuje się bardzo rzadko.

W najnowszym numerze "Party" znalazły się zdjęcia z wizyty rodziców Anji w Nowym Jorku. Państwo Rubik, którzy na co dzień mieszkają w Częstochowie, postanowili zrobić córce niespodziankę i odwiedzić dziecko w Stanach.

W całą sympatyczną akcję zamieszany był oczywiście mąż modelki Sasha Knezevic, który pod pretekstem odebrania paczki ściągnął Anję na lotnisko, gdzie czekali już jej rodzice.

Do kogo Anja podobna jest bardziej. Do mamy czy taty?

