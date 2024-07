Ostatnio duży szum medialny zrobił się wokół najpopularniejszej polskiej modelki, Anji Rubik. Dużą falę oburzenia wywołało jej zdjęcie zrobione dla francuskiego "Vogue''a", które nie przypadło jej fanom do gustu ze względu na zbyt szczupłą sylwetkę. Pojawił się nawet fotomontaż z wklejoną Rubik na tle więźniów z obozu koncentracyjnego. Przypomnijmy: Agentka Rubik oburzona fotomontażem Anji z Holokaustu

Wczoraj modelka zamieściła na swoim Instagramie kolejne kontrowersyjne zdjęcie z podpisem:

Nie skończyłam tak, ale nie czuję się o wiele lepiej.

Ikona świata mody leży na podłodze w stanie upojenia alkoholowego wokół porozrzucanych szklanych butelek, z luksusową torebką u boku. Na szczęście fani Anji Rubik mogą spać spokojnie. Pomimo, że zdjęcie wygląda naprawdę bardzo realistycznie to jest to tylko sesja zdjęciowa w wykonaniu Fabiena Barona, dyrektora kreatywnego Vogue Paris, dla znanego pisma "Interview Magazine". Ciekawostką jest to, że Baron to bliski współpracownik Madonny i twórca wielu popularnych kampanii reklamowych.

Sesja ukaże się już w listopadzie, a Rubik i cztery inne modelki przedstawione będę jako modne i piękne imprezowiczki. Fotografie wzbudzają kontrowersje na całym świecie, ponieważ uznane zostały za uwłaczające kobietom.

Jak wam podoba się Anja w takim wydaniu?

