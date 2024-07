Anja Rubik spaceruje boso po śniegu! Takie zdjęcie topmodelka zamieściła na swoim instagramowym profilu. O co chodzi? Czy to backstage z kolejnej sesji zdjęciowej? A moża Anja, która ma sobą trudne chwile związane z rozstaniem z mężem Sashą Knezevicem, wyjechała na wakacje i w ten sposób dba o swoją formę? Nie! To coś znacznie poważniejszego.

Reklama

Anja Rubik wspiera akcję przeciwko ocieplaniu się klimatu

Zamieszczony przez Anję Rubik filmik ma zwrócić uwagę na problem ocieplania się klimatu. Dziś w Paryżu rozpoczyna się szczyt klimatyczny COP21. Na zgrupowaniu nie dojdzie raczej do żadnego przełomu w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ekolodzy demonstrują, próbując wywrzeć presję na szefach państw i rządów, organizując marsze i demonstracje, a także działając w Internecie. Do akcji przyłączyła się również polska modelka:

Social Media ma ogromna siłę Nie poddawajmy się i wywrzyjmy presje! Dołączcie do mnie i zamieście swój wirtualny COP21 marsz. #cop21 #ClimateMarch #cop21paris2015 #climatecatwalk - napisała Anja Rubik pod filmikiem.

Myślicie, że takie akcje mają sens? Zwrócą uwagę na problem globalnego ocieplenia?

Zobacz też: Anja Rubik o seksie: "Jest dla mnie bardzo ważny! Orgazm, dający spełnienie, daje też siłę twórczą"

Zobacz także

Anja Rubik włączyła się do akcji przeciwko ociepleniu klimatu

Modelka nie pozostaje obojętna wobec problemów globalnych