Angelina i Sasha podbili serca fanów 6. edycji "Love Island" - parze udało się bowiem wygrać show. Po powrocie do Polski, Angelina i Sasha oczywiście postanowili kontynuować swoją relację, ale czyżby ta jednak nie potrwała zbyt długo? W ostatnich dniach w sieci pojawiło się sporo komentarzy, w których internauci piszą wprost, że ich zdaniem związek Angeliny i Sashy to już przeszłość! W końcu sama zainteresowana postanowiła zabrać głos!

Szósta edycja "Love Island" dostarczyła fanom wielu emocji - takich "dram", kłótni i zgrzytów nie było pomiędzy uczestnikami w żadnej poprzedniej odsłonie show. Szerokim echem odbiła się między innymi afera z Danielem z "Love Island", który wysyłał sygnały swojej byłej (a teraz już obecnej) dziewczynie, czy kłamstwa Kuby na temat choroby. Nie zabrakło również ostrych kłótni pomiędzy Sarą i Kamilem z "Love Island", którzy rozstali się po niespełna dwóch tygodniach od zakończenia programu.

Najmniej kontrowersji w programie wzbudzali zaś Angelina i Sasha. Para podbiła serca widzów i tym sposobem wygrała "Love Island". Teraz jednak fani obawiają się, że związek tej dwójki... już się zakończył!

Skąd wzięły się tego typu komentarze? Wszystko przez live'a, który Angelina i Sasha zorganizowali kilka dni temu. Fani uważają, że podczas relacji "na żywo" Sasha wyraźnie dawał do zrozumienia, że nie jest zainteresowany dalszym budowaniem relacji z Angeliną, a jakby tego było mało, para od tamtej pory para nie pokazuje się razem.

- Po obejrzeniu live'a jestem w szoku. Obserwuję Sashę od dawna, dopiero jak zaczynał się jego związek z Oliwią, ale dziś nie poznaje człowieka podczas tego live'a...To, że nie jest zainteresowany związkiem to raczej pewne. Nie wiem tylko po co wyznajesz mu miłość skoro on nawet słowa w tym kierunku nie powiedział. Miałam wrażenie że najchętniej to by uciekł - brzmi jeden z komentarzy.